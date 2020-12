Programa “Yo Soy” definió a sus tres nuevos finalistas y lideró en el rating

El pasado martes se emitió un nuevo capítulo de “Yo Soy“, que se encuentra próximo de llegar a su final.

Así, la segunda semifinal se tomó el horario prime, obteniendo positivos resultados luego de que liderara en el rating.

“Se siente igual como si se acercara un final. Venimos con un ritmo estresante, que se echará mucho de menos. Gracias a todos y todas, a prepararse, nos vemos en la final“, fue parte de lo que expresó Mon Laferte, quien fue elegida por el jurado Cristián Riquelmente durante el programa.

La imitadora de Yuri también tuvo palabras: “Estuve a punto de llorar, pero me acordé de mi santa madre, que me dijo que no llorara en pantalla. Estoy muy contenta, estaba muy nerviosa de llegar a esta instancia. Yo siempre he estado con mis pataletas, y a pesar de todo, me siento feliz y aliviada de estar en la final“.

Finalmente se expresó George Michael, quien expresó: “Me siento muy honrado por haber sido escogido. Siempre me dicen ‘cantas lindo’, pero eso no basta, es todo un trabajo que hay detrás. Se los dedico a todas las personas que me han apoyado“.

Respecto a los números que consiguió el capítulo, entre las 22:40 y las 00:45 el programa marcó 14,9 puntos en rating hogar, logrando un peak de 18 puntos.

En este mismo horario TVN marcó 10,3, Mega 12,8 y Canal 13 4,4.