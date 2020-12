VIDEO | Así reaccionó JC Rodríguez tras ser propuesto como uno de los primeros en vacunarse contra el Covid-19

Los test de las vacunas contra el Covid-19 comienzan a avanzar y son varios los nombres de los posibles candidatos a ser los primeros en recibirla.

Uno de estos es Julio César Rodríguez, quien apareció en la portada de diario La Segunda, junto a un grupo de reconocidos personajes.

Cabe señalar que esto surgió tras la propuesta del ministro Enrique Paris, quien señaló que en primera instancia podrían vacunar a un personaje público, con el fin de crear confianza en la ciudadanía y que se motiven a vacunarse contra el virus.

“¿Quién debe ser la primera persona en ser vacunada?“, expresa el titular de La Segunda, mientras aparecen fotografías de José Maza, el doctor Ugarte, Michelle Bachelet, Héctor Noguera, entre otros, así como el animador JC Rodríguez.

Ante esta portada el conductor de “Contigo en la Mañana” reaccionó a través de Instagram, donde se manifestó: “Bueno si hay que vacunarse primero nos vacunamos no más!!!“, agregó junto al video que compartió.

Luego continuó: “Total unos más unos menos estamos todos bien vacunados por la mano invisible. Me acuerdo que en el colegio para las vacunas nos llevaban a un hall y nos formaban. El profe decía: Voluntarios? Y ahí siempre levanté la mano para apechugar primero. Buena Rodríguez, buen prospecto me decía con voz marcial!!”.

“Ahora, tantos años después, no sé realmente por qué me tiraron a la parrilla, en este caso a la portada. Para alegrar la vida y poner el cuerpo si hay que hacerlo, lo primero es reír y justo me llegó este video de @j_hernandez_catalan que comparto con ustedes. Jajaja”, cerró.

Aquí puedes ver su publicación: