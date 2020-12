“Fue censurado groseramente”: Álvaro Rudolphy recordó a su sádico personaje de “Alguien te mira”

Sin dudas que “Alguien Te Mira”, transmitida en 2007 por Televisión Nacional de Chile, fue una de las teleseries nocturnas más exitosas de la televisión chilena. El thriller protagonizado por Francisco Melo, Sigrid Alegría, Álvaro Rudolphy y Luz Valdivieso, por mencionar algunos, y dirigido por Pablo Illanes, marcó un antes y después en las ficciones nocturnas de índole criminal.

Precisamente Rudolphy, quien hace pocos días estreno su película “Mientes”, conversó con Francisca García Huidobro en el programa “Francamente” transmitido por Instagram y recordó con nostalgia la producción donde interpretó al sádico Julián García.

“A mí me gustó mucho hacer esa teleserie. Me gustó mucho hacer ese personaje, realmente lo disfruté porque estaba muy bien escrito, ahí Illanes se sacó los zapatos. La trama bien dibujada, en la mitad de la teleserie agarraba un vuelco cuando se sabía quien era el asesino”, sostuvo.

Bajo esa misma línea, el actor recordó la excesiva violencia de las escenas sobre todo una en la cual participó con Luz Valdivieso y que fue tema incluso en La Moneda.

“Las escenas violentas siempre te dejan un poco como adrenalínico, pero después sales y bajas. Pero las escenas de verdad que eran… Incluso harta censura, porque en ese momento no sé qué senador alegó (N. de la R: el entonces ministro secretario general José Antonio Viera-Gallo), no me acuerdo qué fue. Y ahí había unas escenas bien violentas donde yo mataba a la Luz Valdivieso, la descuartizaba, le sacaba el corazón y todo. Y fue censurado así pero groseramente. Era una teleserie bien sórdida, bien cruda“, reflexionó.

El artista, además, rememoró otras producciones más lúdicas protagonizadas en los últimos años. “En Los Carmona lo pasé chancho, me reí con la Carola Arregui, con el Chapu, lo pasé increíble. En los personajes más intensos hay un desafío mayor en cuanto a actuación, pero son súper agotadores también”, justificó.