Imitadora de Gloria Trevi reveló que pensó en renunciar a “Yo Soy”: “Lo había decidido…”

Durante la jornada del viernes, previo a la gran final de “Yo Soy“, programa de talentos de CHV, se emitió un especial programa, en donde se dieron a conocer más detalles de los imitadores que llegaron a esta instancia.

En este sentido entrevistaron a Soledad Arévalo, quien imita a la mexicana Gloria Trevi, revelando que estuvo a punto de no continuar en el espacio, ya que se cuestionó renunciar.

Lo que la motivo a plantearse esta opción fueron los viajes entre graba y su hogar, en Antofagasta. “Cuando yo iba y venía descuidaba mucho mi casa“, partió señalando.

A esto se sumó la pandemia, en donde debió permanecer 4 días en Santiago para conocer los resultados del PCR, sintiendo soledad en el hotel donde se hospedaba.

“Llegué a Antofagasta y Carlos (su pareja) me dijo algo muy importante. Lo había decidido y Carlos hace un asadito y dice: Sole, la gente que te quiere. Tu gente, ¿no crees que ellos también se merece que tú vuelvas?“, relató.

Finalmente expresó: “Y claro, me vine para acá y no me pude ir nunca más“.