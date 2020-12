¿Se distanciaron? La contundente respuesta de esposa de Mauricio Pinilla a Cecilia Gutiérrez tras posible quiebre

Una de las postales que dejó este fin de semana, fue lo que comentó la reconocida periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien le preguntó directamente a la esposa de Mauricio Pinilla, Giselle Gallardo si habían tenido una ruptura con “PiniGol”.

Resulta que la comunicadora le escribió: “perdona que moleste un domingo. Es que nos llegó un dato y quiero conversarlo contigo porque no me gusta decir las cosas sin tener las versiones, aunque sea en of the record”.

“Nos dicen que estás distanciada de Mauricio. De hecho, se dejaron de seguir en Instagram. Quería saber tu versión, obvio que si no quieres que te cite lo respeto”, agregó Gutiérrez, quien reveló esto en sus historias en redes sociales.

Ante esto, Gallardo le respondió contundentemente. “Cecilia broma que me escribes por esto un día domingo! Já, no sabía que uno estaba obligado a seguirse en redes sociales. Pero como yo también soy periodista sé que estás en tu derecho a preguntar”, dijo.

“Como siempre he sido omitiré porque no me interesa que se hable de mi vida. Cuando tenga algo que contar seré yo misma lo que lo diga”, cerró.