“Si quieres ser autoridad da el ejemplo”: Marlen Olivari fue fuertemente criticada por esta razón

La precandidata a alcaldesa por Viña del Mar y exrostro televisivo, Marlen Olivari, fue duramente criticada por sus seguidores tras subir una serie de videos en su Instagram.

En uno en particular, la ex musa de Kike Morandé presentó al “Arturo Vidal de Viña”, un hombre con el que se encontró recorriendo la ciudad, en el sector de avenida Libertad.

El detalle fue que el hombre no portaba mascarilla y Marlen solo estaba con un protector facial.

“Qué irresponsable Marlen, el tipo sin mascarilla, si quieres ser autoridad da el ejemplo, cuídate”, “Ese protector no te sirve sin mascarilla”,”La mascarilla d èl y la tuya??? Debes dar el ejemplo si te quieres postular a alcaldesa”, “con mascarilla ese protector, protege solo los ojos, no hay protección para la 👃, un consejo no le hace mal a nadie”, le dijeron sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marlen Olivari by MO (@oficialmarlenolivari)