Pamela Díaz revela incómodo momento en matinal de Chilevisión: “El ‘Rafa’ llegaba a tiritar”

Uno de los precedentes que dejó este 2020, fue como Pamela Díaz se sumergió en el mundo de las comunicaciones y tomó la decisión de ser parte del matinal de Chilevisión, Contigo en La Mañana.

En ese sentido, la “Fiera” comentó el porqué de su salida de la señal privada y reveló incómodo momento que vivió en ese espacio. “Hace seis meses sabía que me iban a echar. Ya es tercera vez que salgo de Chilevisión”.

“Yo quería estar en la ‘Noche es Nuestra’ y no en el matinal, porque ya no la pasaba bien, con la Carola (De Moras) nos llevábamos súper mal, no nos saludábamos y el Rafa (Araneda) de verdad tiritaba”, cerró.

