Periodista de matinal “Hola Chile” dejará el espacio tras 3 años y medio: no se llegó a acuerdo con la señal

El pasado lunes el matinal de La Red “Hola Chile” vivió un complejo momento, luego de que informaran que el periodista Germán Schiessler no continuaría en el espacio, tras es años y medio.

Ante este escenario la producción preparó un emotivo registro, en donde repasaron diversas etapas del profesional en la pantalla, lo cual acabará luego de que no se llegara a un acuerdo con la señal.

“Nos toca despedir a un tremendo amigo, a un partner, a una tremenda persona. Hoy se nos va nuestro querido Germán“, partió relatando Julia Vial, para luego dar paso al video.

Tras esto, quien se pronunció fue Eduardo de la Iglesia, quien señaló que Schiessler ha sido uno de los compañeros más leales del rubro. “Te deseo lo mejor del mundo, tienes una familia maravillosa por la cual remar todos los días y espero que nos reencontremos muy pronto. Te vamos a echar mucho de menos“, sumó.

Germán Schiessler se mostró agradecido ante las muestras de afecto, y expresó: “Fueron tres años y medio, ahí (en el video) vimos imágenes donde el programa tenía mas chiste, mostramos cuando nos fuimos a al tarde, que fue un cambio gigantesco“.

Luego continuó: “Fue un gusto para mí ser parte de este equipo. Creo que fui un buen jugador de fútbol, así soy yo: leal, comprometido, buen compañero, no ando polemizando, buscando el cahuín”.

Respecto a su salida, el comunicador declaró que le hubiese “gustado seguir en el programa”, pero no se logró dar con un acuerdo con la señal televisiva. “La vida tiene que seguir, creo que se pueden abrir nuevas oportunidades, no sé si sea en la tele, pero creo que hay que seguir adelante”, sostuvo.

En la misma línea expresó: “No me estoy cambiando de canal, no tengo otras ofertas, simplemente no se dieron las cosas, no vale la pena profundizar en eso. Como les digo me hubiese gustado seguir, pero es parte de las conversaciones y hay que dar vuelta la página“.