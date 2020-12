“Saca esa foto de ahí”: Pedro Ruminot puso en aprietos a Pancho Saavedra al revelar foto en playa nudista

Una divertida situación se vivió en uno de los últimos capítulos de “Socios”, el programa vía Instagram Live de Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta, Stefan Kramer y Pedro Ruminot.

En la ocasión, mientras hablaban de discusiones que han tenido donde “se pican”, Ruminot compartió la foto a la vista de todos.

“Grande Moria Casán”, lanzó el comediante, para luego dar pie a las burlas en conjunto.

Mientras Pancho Saavedra le repetía “Saca esa foto de ahí”, Kramer no sacó nada mejor que imitarlo: “Se me ve la raja bonita, ¿la subo o no la subo?”.

Luego Zabaleta continuó: “Dicen que se exfolia”.

“Estos hueones…”, dijo Saavedra, volviendo a pedir que sacaran la fotografía.

Revisa el minuto 56 del video: