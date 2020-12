“Son unos cara de raja hediondos”: El ácido análisis de Paty Maldonado por proyecto de indulto a presos por el Estallido Social

Este martes se comenzó a discutir el polémico proyecto de ley que busca generar un indulto para todas las personas que fueron detenidas tras el estallido social del 18 de octubre. En ese sentido, la animadora de televisión Patricia Maldonado tuvo una ácida reflexión.

“Hoy le dieron como ‘bombo en fiesta’ al asunto de los ‘muchachitos’ idealistas que estaban en el 18 de octubre en el asalto social, porque eso fue, todos son inocentes, pobres niños víctimas de los malos Carabineros”, dijo irónicamente en su programa Las Indomables.

En esa línea, la “Maldito” abordó el indulto presentado por políticos de oposición. “Sigo pensando que estos pelotudos piensan que todos somos hueo…, hay de esos, pero otros que nos escapamos y nos damos cuenta que es un manejo impresionante de la política”.

“Hoy estaban todos dando clase de libertad y me dieron un asco. Me parecen tan repugnantes cuando hablan de libertado y no se puede decir lo que uno piensa, bajan programas porque no están de acuerdo, son todos unos caras de raja hediondos”, cerró.