“Ya recibí la primera dosis”: Daniel Matamala y Blanca Lewin son voluntarios de vacuna contra el coronavirus

El pasado lunes el periodista Daniel Matamala y la actriz Blanca Lewin informaron a través de sus redes sociales que formarían parte de un ensayo clínico de la vacuna para el Covid-19.

“Desde el viernes pasado soy parte del ensayo clínico que hace la Universidad de Chile en fase 3, con la vacuna de Oxford y AstraZeneca”, partió detallando Matamala.

Por otro lado, Blanca Lewin expresó: “Yo no tengo registro del día que me tocó a mí, pues no pensaba hacerlo público. Pero ante tanta tontera dando vueltas en redes, creo que también es parte de mi responsabilidad social, no solo formar parte de este estudio, sino también darle visibilidad. Gente: vacúnense apenas puedan y no expongan a los demás“.

Matamala entregó detalles de este proceso. “Ya recibí la primera dosis y 28 días después es la segunda. De cada tres voluntarios, dos reciben la vacuna y uno, un placebo. En las horas siguientes tuve algo de fiebre (38°), uno de los efectos probables que te advierten, la que desapareció a las pocas horas tras tomar un paracetamol”.

“Este es un esfuerzo gigantesco de miles de personas en todo el mundo, colaborando para obtener vacunas seguras y eficientes que salven vidas y pongan fin a la pandemia“, cerró el comunicador.