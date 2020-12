Josefina Montané maquilló a su hermana por primera vez: La compararon con Valeria Ortega

La actriz Josefina Montané ha profesionalizado el arte del maquillaje y así lo demuestra en los videos que sube a sus redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, donde sus seguidores son testigos de sus transformaciones.

Pero esta vez no fue ella quien se maquilló, sino que probó maquillar a otra persona. su hermana María Ignacia, hecho que mostró por Instagram Live.

“Aquí el resultado de mi primer maquillaje a otra persona… mi hermana!! @inimontane ❤️”, escribió.

Sus seguidores la llenaron de halagos e incluso fue comparada con una ex reina de Viña del Mar. “Valeria Ortega?”, le dijo una seguidora y Josefina respondió “mishhh igual se parece”.

“Quedó muy hermosa 👋👋💖 bridal glowy 😍”, “Sequísima Pin.. Quedó bella 💜.. además muy entretenido el live 🤗”, “Muy simpáticas y quedó top ✨”, “Próxima teleserie te maquillaras sola!. 💪🏻💪🏻💪🏻🤣”, fueron otros comentarios.

Alguien le preguntó si fue difícil maquillar a alguien más y Josefina respondió: “Fue difícil, pero como es mi hermana se me hizo bastante cómodo… pero no sé si podría maquillar a alguien que no conozco. Tengo que seguir probando”.