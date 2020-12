“No te quiero más aquí”: Jean Philippe defendió a Pamela Díaz tras comentario machista de seguidor

El comunicador Jean Philippe Crettón salió a defender a su actual pareja, Pamela Díaz, de los comentarios machistas de un seguidor en sus redes sociales. El hecho ocurrió cuando el animador realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram personal.

Resulta que, mientras almorzada, el periodista comenzó a responder a las preguntas de sus fans, cuando una usuaria le escribe ácidamente.

“Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la ‘chula’”, fue lo que le escribieron, por lo que el rostro de CHV no dudó en responderle.

“Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es el mío? ¿Qué sabes tú como yo me he portado antes”, dijo Crettón ante la sorpresa de sus seguidores.

“Este es un comentario machista, clasista, absolutamente de lugar, fuera de mi Instagram, no te quiero aquí”, cerró.