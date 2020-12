Karla Constant conducirá Got Talent Chile” en Mega y entregó detalles de este nuevo desafío: “Me sentí afortunada”

Hace algún tiempo que Mega planeaba algunas novedades para su parrilla programática del 2021, en donde el nombre del programa de talentos “Got Talent Chile” se encontraba casi confirmado.

Así, este jueves se dio a conocer una importante información respecto a este nuevo estelar: sus animadoras, quienes serían María José Quintanilla y Karla Constant.

Constant conversó con el portal Página 7, donde entregó detalles de este nuevo desafío. “Me sentí afortunada de que me lo propusieran, porque me encantan los programas de talentos. Cuando me confirmaron fue tan choro. La gente cuando participa en programas de talentos, vive emociones súper potentes y es rico participar de eso, de las alegrías, de ir avanzando”, partió señalando.

Luego continuó: “Es un programa increíble, de nivel mundial, súper entretenido. Uno va viviendo todas esas emociones que se sienten en un programa de este tipo: frustraciones, alegrías, desencantos, euforia. Uno ve las dos caras de la moneda y es muy bonito acompañar a una persona en ese proceso”.