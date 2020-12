“Me dio mucha pena, rabia”: Antonia Santa María explicó los motivos de su ausencia con los “Sa-Sa” en la franja del “Apruebo”

Antonia Santa María conversó con el podcast “Impacto en el rostro” y se desahogó luego de su ausencia con los “Sa-Sa” en la franja del “Apruebo”. Hay que recordar que en el espacio aparecieron los actores Alejandro Trejo, Héctor Morales y la actriz Solange Lackington caracterizados de la popular familiar que se hizo conocida en la teleserie “Brujas” de Canal 13 y, que en esta pasada, se mostraban a favor de un cambio de Constitución.

“No me invitaron y me dio mucha pena la verdad. Habría participado sin duda por varias razones. Uno porque me dio pena que se vendiera un poco como el regreso de ‘Los SaSa’ después de 15 años y yo decía “pero si también soy de parte y no estoy”. Eso fue lo que me dio más pena, decir ‘bah, si éramos los 4, por qué no"”, dijo.

La artista siguió con su reclamo y apeló a la “estigmatización” por no aparecer en el espacio a favor del Plebiscito Constitucional. “Lo otro que me dio es rabia, porque es un momento político que está muy complejo en donde está todo muy polarizado. En el ambiente del teatro más aún, entonces no participar de es no porque uno diga ‘oh, es la media franja’. No. No la encontré tan buena y no la vi tanto, pero sí el símbolo de no estar, significa que estoy en el otro lado. Y es delicado”, explicó.

“Te ponen en un lugar sin quererlo, sin decir nada, que supongo que para algunos yo estaba en otro lado, en el rechazo, o que no había querido participar y no poh, no fue así”, complementó Santa María.