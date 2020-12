Así luce Janis Pope a casi 18 años de “Protagonistas de la Fama”: Sorprendió con fotos en bikini en su cumpleaños

El 5 de enero de 2003 comenzó el primer reality show de la televisión chilena, donde varios rostros se dieron a conocer, como es el caso de la exbailarina Janis Pope, quien desde hace años vive en Argentina junto a su pareja, Diego Dellacasa y su hijo Ciro.

Y ahora vuelve a llamar la atención de sus seguidores de Instagram, ya que el pasado 24 de diciembre estuvo de cumpleaños.

En honor a ello, subió una serie de fotografías en donde aparece en bikini y se vislumbra que los años no han pasado por ella.

Con ello, subió un extenso mensaje sobre su cumpleaños: “Que hice para mi cumple? Es la pregunta típica que me hace la gente cuando se enteran que estoy de cumple un 24 de Dic”.

“Celebró a mi estilo, haciendo lo que me gusta o tengo ganas, como cosas ricas, brindo y mucho, me dejo abrazar por quien quiero”, señaló.

“En la medida que puedo respondo los mensajes de quienes me saludan, pero por sobre todo me divierto con las respuestas automáticas de lo que creen los demás que es estar de cumple un 24 de dic! Gracias @diegodellacasa por ser raro cómo yo y entenderme. Gracias Ciro por decirme que mi cumple es aburrido porque no hay cama elástica, pero que igual es lindo”, agregó.

“Me quiero cada día más y eso es lo que me hace más feliz 🥂”, dijo en otro de los comentarios. Sobre su edad, fue lapidaria: “Y dejen de preguntar cuantos cumplí, soy atemporal 😂”.