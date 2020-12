Kel Calderón dedicó palabras a su compañía navideña: “Claramente salí a ti”

La influencer Raquel Calderón pasó una distinta Navidad este año, ya que al contrario de otras oportunidades, no lo hizo junto a su madre Raquel Argandoña.

Sin embargo, eso no dejó que lo pasara igualmente en familia, porque fue visitada por su abuela Eliana de la Fuente a quien dedicó unas extensas palabras.

“Y yo que este año no pensaba ni siquiera armar un arbolito, esta mujer hermosa que ven en la foto me sorprendió con un llamado diciéndome que había decidido dejar todos sus planes navideños para venir a pasar noche buena a mi casa” comenzó diciendo la egresada de Derecho.

Dijo que lo anterior le sorprendió porque era una “casa que obviamente no estaba adornada como para una cena navideña, no tenia adornos, ni centros de mesa navideños, no tenia servilletas rojas ni velitas, además de que jamás había organizado una cena de Navidad yo sola por lo que estaba muy nerviosa”.

Pese a ello, Kel dijo que “tuve la navidad más linda de todas las que recuerdo, porque esta mujeraza de 93 años que es mi abuelita, me enseñó que uno jamás jamás jamás está solo , y pude disfrutarla y regalonearla con todas sus cosas favoritas (como muchas botellas de cola de mono 😅)”.

“Te amo abuelita, claramente, salí a ti ❤️🎄”, cerró.