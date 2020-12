Mayte Rodríguez presentó su nueva compañía en redes sociales: “La felicidad solo es real cuando es compartida”

La actriz Mayte Rodríguez presentó este fin de semana a un nuevo miembro de su familia con un emotivo mensaje respecto al 2020.

“Este año pandemico me trajo introspección , reflexión, calma, entender mejor aún lo frágiles que somos y que el mañana no está garantizado para nadie, que la vida es muy corta para no dedicar cada momento a disfrutarla , que somos bendecidos solo por respirar y que eso nos da la oportunidad para cambiar lo que sea necesario para lograr nuestra felicidad”, dijo la ex de Diego Boneta.

Con ello, presentó a Kenia, su nueva mascota.

“Tan cierto que la felicidad sólo es real cuando es compartida”, dijo.

“Esta Navidad agradezco este nuevo ser en mi vida , compañera de Naomi , compañera mía, el mejor regalo es vida. GRACIAS!!! te entregaré todo mi amor. 🙌🏼♥️🐾 Kenia”, cerró.