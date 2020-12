“Pancho” Saavedra revela divertida anécdota con Don Francisco: “Me fue a dejar bien curado y le fui hablando tonteras”

El animador de televisión, Francisco “Pancho” Saavedra, nuevamente reveló una divertida anécdota. Esta vez fue con el histórico conductor de TV, Don Francisco, con quien compartió muchas veces en Miami, Estados Unidos.

“Cuando iba para allá siempre tenía seis contactos. Don Francisco, Cristián de la Fuente… Siempre les decía ‘Hola, estoy acá’ y el único que me llamaba era él”, comenzó su relato en su programa Socios.

“Don Francisco me había llamado siete veces y cuando le contesto me dije ‘Pancho no me contesta y lo estaba invitando a comer con todo el equipo del Sábado Gigante’, me llevan a un restaurante italiano y siempre todo terminaba con una grapa (un trago) y cantar una canción”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Saavedra reveló que “Don Francisco me fue a dejar bien curao’, le fui hablando: ‘Don Francisco, quiero una oportunidad en la televisión’, casi llorando”.