Paty Maldonado y Cata Pulido nuevamente se van en picada contra Mega por caso Viñuela: Es penoso que se desmarquen”

Siguen las reacciones del polémico caso judicial que está enfrentando el animador José Miguel Viñuela, quien hace casi seis meses atrás le cortó el cabello a un camarógrafo, lo que significó que fuese demandando por el antes mencionado ante los tribunales chilenos.

En ese sentido, Catalina Pulido y Patricia Maldonado en su programa Las Indomables, apoyaron al comunicador y criticaron duramente a Mega por su postura.

“Me voy hacer responsable de lo que voy a decir. Quizás Bethia no tenga nada que ver, pero desgraciadamente todo se emitió a través de la señal de Mega, no pueden salirse de toda responsabilidad, lo lamento, pero no debiesen”, dijo Pulido.

A esas palabras, la “Maldito” complementó diciendo que “me provoca mucha pena por José Miguel, si él es responsable va a tener que asumir, pero es penoso que un canal se desmarque de esa manera”.

“Creo que el camarógrafo se subió por el chorro, aprovechó el minuto que lo aconsejaron que se podía ganar un billete. De hecho, nunca más volvió a Mega, tendrá problemas para trabajar en el futuro”, agregó.

Por su parte Catalina Pulido cerró diciendo que “dicen que le habían pagado 350 mil pesos en su cuenta corriente. Creo que hay más responsables, Viñuela no se puede llevar todo el peso porque hay otras personas que también son cómplices”.