Así fue la despedida de Fran García-Huidobro de su programa “Francamente”: “Se van acabando los procesos”

El pasado lunes se emitió el último episodio del programa digital de Francisca García-Huidobro, quien no renovará contrato con Canal 13 para el 2021.

En este sentido la animadora tomó la decisión de despedirse del público después que finalizara el espacio en vivo, donde agradeció el cariño que recibió durante el tiempo en que este proyecto estuvo al aire.

“Como buen fin de año se van acabando los procesos y las etapas y hoy para mí se acabó un proyecto súper lindo que fue Francamente y que surgió de una inquietud personal”, partió relatando.

Tras esto la animadora señaló que, tras el fin de “Bailando por un Sueño”, comenzó a cuestionarse qué vendría ahora. “Yo estuve 3 semanas en mi casa sin hacer nada (…) Si no me van a devolver el Sigamos de largo, si no voy a tener pantalla, hagamos un proyecto digital”, sostuvo.

“Golpee la puerta del área digital de Canal 13 y surgió esta idea, que luego se amplió (…) Fueron 25 capítulos e iban a ser 4“, agregó luego.

A la vez aprovechó el registro para agradecer al equipo y el canal por confiar en ella para este proyecto, relatando que “podríamos buscar otras instancias con otra marca para seguir haciendo un programa”, informando además que continuará con “Cómplices“, espacio de farándula que realiza junto a Ignacio Gutiérrez.

Aquí puedes ver el video que compartió: