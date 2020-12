Daniel Fuenzalida le responde a “Pancho” Saavedra tras dichos: “Ha sobrereaccionado a algunos temas”

Hace algunos días, el animador Francisco Saavedra tuvo duras palabras para el conductor Daniel Fuenzalida, quien aseguró que el “Huevo” es una mala persona, una persona negra, cosa que el periodista respondió.

“Él ha hecho un muy buen trabajo a lo largo de su carrera, pero debido a la última exposición en el último año, creo que ha sobrereaccionado en algunos temas”, dijo tras la consulta de Pamela Díaz en Me Late.

“Creo que también esto le afecta a nuestro programa, porque tú no tienes nada que ver, por un comentario de otro lado, me llegó a mí… y me trató de alma negra”, cerró.