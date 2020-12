La revelación de Kathy Salosny: “Tuve que acceder al seguro de cesantía y al retiro del 10% “

Una de las animadoras que vive un duro momento a nivel laboral es Kathy Salosny, quien desde hace un par de meses que se encuentra sin trabajo. En ese contexto, la comunicadora realizó una importante revelación.

“Tuve varios proyectos, pero no hay espacio. Tenía un programa en la televisión abierta, tenía un espacio en un canal chiquitito, pero con la pandemia no pudimos seguir”, dijo en conversación con Fran García-Huidrobro.

“Fue fui quedando en una especie de desierto y nunca me había pasado. Trabajo de los 19 años y nunca me había quedado sin pega. Es como extraño sin trabajar y todos tenemos una historia que contar”, agregó.

“La gente puede creer que uno tiene privilegios, pero todo lo que tengo me ha costado mucho, nadie me lo ha regalado. No lo heredé, finalmente tuve que acceder a los ahorros, a la AFC y al retiro del 10%”, cerró.