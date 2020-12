Mariela Sotomayor explicó por qué deberán sacarle el útero tras dar a luz: "Los síntomas se agudizan y hay un peligro..."

Durante el mes de julio la periodista Mariela Sotomayor anunció que sería madre, luego de que reconciliara con su esposo.

“La sorpresa más linda. Te esperamos con todo el amor del universo pequeño bebé. Somos tu familia“, señaló en una postal que compartió en Instagram.

A día de hoy la comunicadora ya tiene 34 semanas de embarazo, las cuales no han sido nada fáciles. “Tengo un problema que se llama acretismo placentario, que tiene que ver que la placenta se pega con el útero”, partió detallando a La Cuarta.

Respecto a esta, señaló que “produce una postergacióin del alumbramiento” y genera que “la extracción manual de la placenta, a menos que se realice escrupulosamente, produce una hemorragia posparto masiva“.

En este sentido la periodista explicó que “debido a eso, todos los síntomas del embarazo se agudizan un poco y hay un peligro de placenta previa. Entonces, debido a esas condiciones, si presento algún tipo de anormalidad, debo ir inmediatamente a la clínica a sacar la guagua“.

Debido a esta complicación, deberá someterse a un procedimiento tras dar a luz. “Me tienen que hacer una histerectomía, que, básicamente, es que me van a sacar el útero”, sostuvo.

“Una se asusta, porque ya no todo gira en que me saquen a mi bebé, sino que todo tiene que salir bien. Además, con el embarazo, me paso hartas películas, que vienen acompañadas de ansiedad y de angustia, pero eso es inevitable”, sumó luego.