Fran García-Huidobro y el éxito de Julio César este 2020: “Mucho de lo que está haciendo hoy es por lo que hizo en farándula”

Uno de los rostros de televisión que más éxito tuvo este 2020, fue sin duda el periodista Julio César Rodríguez, quien, través del matinal de Chilevisión, Contigo en La Mañana, se ganó el podio como uno de los comunicadores más respetados del país.

En ese sentido, una de las personas que la conoce bien, es Francisca García-Huidobro, con quien tiene hijos y ella, fue quién develó el por qué Julio le ha ido tan bien.

“Mucho de lo que está haciendo hoy es por lo que hizo en la farándula. Una cosa es ser periodista de investigación y otro es tener sentido al espectáculo”, dijo.

En esa línea, la actriz afirmó que “son cosas totalmente diferentes, la gente de prensa le tiene terror al sentido del espectáculo”.

En tono de broma, la “Fran” cerró diciendo que “yo no estaba tan perdida cuando me emparejé con Julio César, fui una visionaria. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer y por delante, hay 200 más, pero eso no es tema”.