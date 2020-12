Rosa Oyarce se quebró en “Bienvenidos” tras llamado a cuidarse: “Ojalá sigamos viviendo el otro año”

El pasado jueves se encontró invitada al panel de “Bienvenidos” la exseremi de Salud Rosa Oyarce, en donde se refirió a las nuevas medidas de la crisis sanitaria que vive el país producto del coronavirus.

Recordemos que el pasado miércoles el Ministerio de Salud anunció la disposición de un permiso especial a contar del 4 de enero, que permitirá a las personas tomar vacaciones, siempre que se encuentren en Fase 2.

Respecto a esto, Rosa Oyarce partió comentando: “Si hoy día nos cuidamos, si hoy mantenemos todas las precauciones y todas las medidas que las autoridades nos han indicado, podemos tal vez tener un año nuevo distinto el año 2021“.

Luego continuó: “Yo quiero decir con mucho sentido, los médicos, la gente de Salud, lo ha pasado muy mal atendiendo a los pacientes en los hospitales, ha sido muy triste. Yo lo vivo por mi hija, que ella tuvo que vivir la muerte, a su corta edad tuvo que ver muchos muertos, muchos fallecidos, en el mes de junio cuando fue la peor parte“, rompiéndose en su relato.

“Las personas no han visto, no han valorado lo que es la vida, no la han valorado en este instante cuando las personas se enferman y sienten esta fiebre alta, esta presión en el pecho, la intubación que significa daños muchas veces en las cuerdades vocales, daños en la garganta, la pronación que se tiene que hacer al paciente, estar tres semanas hospitalizados, en un estado que prácticamente no vuelve a la vida”, sostuvo.

Finalmente la especialista hizo un llamado a tomar cuidados en estas fiestas. “Que tomen medidas, que utilicen las mascarillas, que se laven las manos, porque tres personas de cada diez son las que se lavan las manos, eso no puede ser. Que usen las distancias, que limpien su casa, con paños húmedos, con cloro, que se ventile, que estamos aún a tiempo en verano, porque luego se acerca el invierno y esta situación sino se controla ahora, en invierno va a ser muy dramático, porque vamos a tener otros virus, la contaminación del invierno y va a ser otra situación, por lo tanto el llamado es a que los que estamos hoy día, ojalá sigamos viviendo el otro año”, cerró.