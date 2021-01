Helhue Sukni genera comentarios con sensual bikinazo que deja poco a la imaginación

La mediática abogada Helhue Sukni sorprendió a sus seguidores con un sensual y destapado bikinazo. El popular personaje del espectáculo nacional compartió fotografías de sus vacaciones en su cuenta de Instagram y recibió una lluvia de aplausos.

Es necesario destacar que la profesional pasa unos días de descanso en Cancún junto a sus tres hijas. Desde su paradisíaco destino sorprende a los internautas con entretenidas postales familiares.

Ahora, Helhue impactó con un bikinazo que deja poco a la imaginación de sus seguidores, donde también es posible apreciar su particular bronceado.

Los registros ostentan millones de Me Gusta y múltiples comentarios donde los internautas aplauden la sensualidad y personalidad de la abogada.

“Qué bella, me encanta que se muestre como prototipo de mujer normal, sin arreglar las fotos ni imágenes”; “Me gusta tu personalidad, estás muy bien físicamente, eres un cuerpo real y eso hace que muchas mujeres nos sintamos identificadas”; “Amo su actitud”; “Se ve guapísima que se preocupa de tonterías, usted disfrute no mas” y “Eso es literalmente vivir la vida y a su manera. La que puede, puede, y la que no critica”, escribieron los seguidores.

Revisa el bikinazo y los sensuales registros de Helhue a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)