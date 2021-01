“Sobrevivimos”: Kel Calderón celebró con máscaras y sensual escote en Año Nuevo

Raquel Calderón tuvo un 2020 muy complejo a nivel familiar, sin embargo destacó como rostro en redes sociales donde usó su influencia para ayudar a los afectados por la pandemia a través de una fundación creada por ella misma y sus cercanos, Redes en Caja.

Con todo, lo cerró también con algunos ajustes: se cortó el pelo y se hizo cuatro tatuajes en una semana.

“Feliz fin del 2020 mi gente, Sobrevivimos! 💪🖤✨⚡️”, escribió. Luego hizo una referencia a “Los Juegos del Hambre”.

“2021 Let the hunger games begin 🧟‍♀️ 😈✨ 2021 Que comiencen los Juegos 🧟‍♀️😈⚡️ May the odds be ever in your favor!!”, agregó.

Su look encantó a sus seguidores, donde apareció con una máscara y un sensual vestido.

