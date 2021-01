“Súper alto tu ego”: Nicole “Luli” Moreno recibió críticas por irónico saludo de Año Nuevo

Con una nueva polémica en sus redes sociales inició este 2021 la modelo Nicole Moreno.

Todo comenzó cuando envió sus saludos este 31 de diciembre a sus seguidores, pero con un especial detalle a sus más críticas.

“Último día nadie se enoja! Chicassssssss💋 Les deseo lo mejor a toda mujer, qué en el 2020 escribió y me trato mal en la calle! No tan sólo compatriotas si no a nivel mundial 💫🌎”, lanzó.

Luego agregó: “Suerte! Cualquier dato con respecto a mi Alimentación me escriben. Y las dejo hasta con oblicuos 💪😘. Qué disfruten 💋❤”.

Si bien la publicación recibió más de 40 mil “me gustas”, fue cuestionada por su escrito.

“Pero por que siempre tirando palos?? Vive la vida tranquila mujer!”, “Súper alto tu ego…..nivel mundial?…no será mucho?”, “Cuál es tu aporte para nuestro país?”, “A esta se le arrancan los enanitos”, “Espero que este año, estés más estable en tu vida y que no estés tan sola, y bajes tu ego y tu superioridad”, le dijeron.