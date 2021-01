Carolina de Moras por polémica de Nacho Gutierrez en CHV: “Agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían”

Carolina de Moras se refirió a la polémica protagonizada hace varios años por el periodista Ignacio Gutiérrez, quien acusó ser víctima de discriminación por su orientación sexual en Chilevisión.

Es necesario recordar que el tenso momento se vivió cuando ambos personajes eran conductores del matinal “La Mañana de Chilevisión”. En una reunión se llegó a la conclusión de sacar a Nacho de la animación del espacio televisivo ya que se especificó que debía haber “tensión sexual” entre el hombre a cargo y Carolina. “por razones obvias tú no puedes serlo, porque eres homosexual”, le dijo el entonces asesor estratégico del canal, Holger Roost-Macías, según el relato de Gutierrez.

El incidente generó un escándalo mediático y una denuncia en Tribunales por discriminación. Además, en el momento se cuestionó a De Moras por no declarar siendo que estuvo presente en la polémica reunión. Ahora, la animadora habló del incidente en el programa Velvet al Desayuno conducido por la periodista Carolina Gutierrez.

“Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí como que agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije (…) Creo que es un gran profesional, extremadamente mateo, y eso le juega en contra a veces porque se obsesiona con ciertas cosas. Yo en su minuto… él ni me pidió testificar, ir a declarar, no me lo pidió. Nunca me llamó para decirme”, afirmó De Moras.

En el espacio web continuaron con otros temas, sin embargo los internautas insistieron con la polémica. A raíz de los comentarios De Moras decidió aclarar la situación evidentemente molesta.

“Oye, siguen insistiendo. Ya, última vez, para que se entienda. Yo nunca he ido a tribunales, eso es mentira (…) No testifiqué ni me invitaron a hacerlo, ni Nacho me lo pidió en ningún momento. Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes. Simplemente con un equipo que estábamos. Éramos ocho, nueve personas, ya ni me acuerdo ya , y hay interpretaciones que pueden ser más sensibles de una parte y respeto mucho que para Nacho haya sido así, y, por otra parte, yo que estaba ahí, no vi lo que (Gutiérrez aseguró que) pasó, poniendo mucha atención y estando ahí. Entonces, dejen de insistir que yo fui testigo de algo y cómplice. No fui ni cómplice ni testigo”, cerró.

Revisa la entrevista a continuación: