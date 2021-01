“Ojo con el virus”: Josefina Montané genera alarma tras enfermar repentinamente 

Josefina Montané preocupó a sus seguidores tras informar que comenzó el año enferma, aparentemente tras contraer un virus. La actriz habló sobre su estado de salud a través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram.

“Estoy malita. Ayer en la noche vomité dos veces y hoy día no me he podido levantar“, escribió la intérprete.

A lo anterior agregó por medio de un video: “Ya estoy bien, ya puedo comer, estoy un poco deshidratada. Al parecer es un virus, porque vomitó la Colomba, vomitó mi sobrina… así que ojo con el virus”.

Pese al relato, varios internautas reaccionaron alarmados pensando que la repentina enfermedad podría tratarse de Covid-19, a lo que Josefina respondió: “De todas maneras me voy a hacer la PCR. Ahora a descansar. Muchas gracias por el cariño”.

Revisa los registros a continuación: