Camarógrafo tras detención de Carabineros: “Fui el único esposado dentro del furgón”

Este lunes, el camarógrafo de Chilevisión y CNN, Alex Cuadra tuvo palabras para lo que fue su detención por parte del personal de Carabineros, mientras él estaba cubriendo un intento de toma por parte de la Aces al Ministerio de Educación.

En ese contexto, fue aprendido por los uniformados. “Estoy bien. Ya me pude contactar con mi familia y estoy más tranquilo. La situación se vio peor de lo que pudo ser”, dijo en el noticiero de Chilevisión.

“Intenté atravesar entre medio del piquete, porque sentí que ya estaba siendo una especie de muralla para no siguiera grabando. Quizás eso incomodó, quizás no fue la forma como lo pudimos haber manejado, pero luego vino el proceso de arrastrarme hacia dentro del furgón”, agregó.

Según el testimonio de Cuadra, los uniformados habrían “comentado que yo había hecho una agresión, pero lo que hice fue girarme con mi cámara porque estaba recibiendo empujones. Cuando me giro, un carabinero alude que yo le pegué un empujón”.

“Intenté seguir grabando, luego comenzaron las peticiones para que yo dejara, luego comenzaron las peticiones de ellos para que yo dejara mi cámara y la entregara, les comenté que no iba hacer eso mientras no me dijeran el motivo de mi detención, tras eso vino el forcejeo que terminó con mis manos esposadas en mi espalada. Fui el único esposado dentro del furgón”, cerró.