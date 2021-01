“¿Necesita pantalla?”: Pamela Díaz habla de un posible retorno de Carola de Moras a la TV

Una de las animadoras de televisión que dejó de estar en pantalla fue Carola de Morás, quien hace un tiempo que no se encuentra en la TV. En ese sentido, Pamela Díaz habló sobre una posible vuelta de la exconductora del Festival de Viña del Mar.

“Ella viene hablando hace mucho, no solamente de nacho. También de la relación de Rafael Olarra con Lucila Vit y me llamó la atención que ella haya dicho que en la tele solamente estaba la gente mala”, dijo en el estrenado programa Me Late Prime.

“Lo peor es que ella decía que a ese tipo de gente le iba bien, pero ella ha hecho lo que piensa”, agregó.

“¿Por qué hoy Carola está hablando? ¿Necesita pantalla”, cerró.