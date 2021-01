Patricia Manterola renovó sus votos matrimoniales tras una década: “Hemos ido creciendo en amor individualmente para compartirlo en pareja”

Este lunes fue un día de estrenos en radio Agricultura por el comienzo de “Tendencias”, programa conducido por Angélica Castro y que de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, abarcará diversos temas y contará con entrevistadas de enorme interés y renombre.

Justamente la primera de ellas fue Patricia Manterola, actriz y cantante mexicana, quien contó detalles de la renovación de votos matrimoniales con Forrest Kolb, su esposo desde 2010. “¡Qué emocionante! Por ahí uno dirá ¡qué horror casarse con la misma piedra!, pero Forrest es un hombre maravilloso. Todos los días renovamos nuestro amor, tenemos ese compromiso de caminar esa vía juntos”, dijo.

La dos veces reina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar sostuvo que la pandemia cambió su forma de celebración -festejó junto a sus tres hijos-, pero no el fondo de esta. “Este 2020 nos vino a cambiar nuestros planes, pero para nosotros cambió la forma y no la esencia. Fuimos nosotros cinco, compartimos la ceremonia vía tele llamada. Hemos ido creciendo en amor individualmente para compartirlo en pareja, eso es algo sumamente importante. Creces como ser humano. Muchas veces el error de las parejas es depender de la otra persona para tu propia felicidad y eso jamás pasará porque somos los creadores de nuestra felicidad, independiente de lo que pase“, complementó.

La mexicana, además, reveló las cosas que dejó de lado en medio de su relación. “Uno tiene que ver su estilo de vida y sus posibilidades de hacer las cosas. Un hábito no es de la noche a la mañana y siempre le comparto a la gente que me pregunta de esto es que se propongan un cambio de vida que no le resulte frustrante. Dejé de tomar alcohol hace 10 años, ni una gota. Me hice vegana hace ocho años, fue un cambio que probé por parte de mi hermano que lo hizo primero, dejé todas las harinas; llevo una dieta sin eso… Nunca fue de ‘sopetón’. Leyendo me di cuenta que el gluten era algo que no me hacía bien. El yoga siempre es algo que hago, aunque sean cinco minutos, lo hago. Y eso me ha hecho realmente de tener esa necesidad de no volverse una carga”, explicó.