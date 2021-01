Salen a la luz audios que asesino le envió a madre María Isabel Pavez tras el crimen 

La madre de María Isabel Pavez reveló los audios que Igor Gonzáles le envió cuando comenzaron las labores de búsqueda de su hija, quien fue encontrada fallecida en el domicilio del sujeto. El hombre de nacionalidad mexicana es el único sospechoso en el asesinato la estudiante de obstetricia, quien fue su expolola.

Según expuso el noticiero de Chilevisión, cuando Igor fue consultado por el paradero de la joven respondió: “Yo sé que estaba un poco decaída. De hecho se lo decía a medio mundo, pero nunca supe el por qué”.

Además, el mexicano indicó que la última vez que vio a María Isabel fue el viernes 11 de diciembre, agregando que no conversaron más desde el viernes 14 ya que ella “estaba deprimida”.

“Yo dije: ‘Voy a darle su espacio, porque de verdad está muy muy mal’. Eso fue el 14, porque yo me di cuenta que estaba muy mal, y yo le mando mensajes y se pone mal. (Preferí) darle su espacio“, explicó en el registro.

Es necesario destacar que la madre de la víctima indicó que incluso el sospechoso ofreció su ayuda en la búsqueda. “Solo me decía que no quería meterse en problemas. Después me mandó un pantallazo de que le quedaba muy poca batería, y luego de algunos mensajes y audios se cortó la comunicación”, explicó la progenitora de la víctima a CHV.

Actualmente Igor es buscado por este crimen en Chile. Además, se le vincula a otro femicidio de similares características en México.