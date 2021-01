Doctor Ugarte le respondió durante a colega que lo ninguneó: “Creo que está desinformado”

Una de las polémicas que dejó el pasado lunes, fueron las declaraciones del médico Eduardo Bronstein, quien ninguneó al doctor Sebastián Ugarte, quien fue una de las grandes sorpresas televisivas del 2020.

En ese sentido, el doctor Ugarte respondió a las críticas que emitió su par. “Hay un doctor que está casi todos los días en la televisión y está auspiciado por una clínica, nunca hay un ataque directo a la incongruencia del Gobierno”, dijo Bronstein en su momento.

Respecto a esto, el panelista del matinal Buenos Días a Todos de TVN, afirmó a La Segunda que “soy empleado de una clínica, no recibo auspicio de ninguna institución. Lamento que el colega tenga esa opinión”.

“Creo que he criticado lo que me parece criticable de las medidas adoptadas por las autoridades”, agregó el Doctor Ugarte.

Ya en el cierre, el profesional aseguró que tuvo la oportunidad de ir a La Moneda, donde realizó sus críticas. “Siempre he estado tratando de aportar y de sumar, pero eso no significa que no haya expresado críticas. Creo que el colega (Bronstein) está desinformado”, cerró.