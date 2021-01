Karen Bejarano regresó a “Mucho Gusto” tras desvinculación en 2017: “Estaba muy perdida en ese tiempo”

El pasado lunes inició un nuevo segmento en “Mucho Gusto” llamado “Estrella MG“, en donde niños y niñas enseñan sus talentos.

Este espacio cuenta con la participación de Karen Bejarano y Jaime Coloma como jurados, haciendo así que la cantante regresara al programa de Mega a tres años de su desvinculación.

Sobre este regreso fue consultada a LUN, donde entregó más detalles: “Estaba el mismo equipo detrás de cámaras, hay camarógrafos, gente de vestuario y peluquería que me conocen desde que soy chiquitita y que fueron a saludarme“, partió señalando.

Sobre su periodo anterior en la señal privada, expresó que “En ese entonces no lo supe manejar. Se detonaron momentos complejos de mi vida en esa época. No estaba disfrutando mi trabajo ni haciéndolo bien. Ahora volver me pilla mucho más sana, madura, reposada, más en calma, más grande en muchos sentidos”.

“Estaba perdida, así que no fue algo injusto ni una mala decisión, y a mí me sirvió un montón para crecer“, sostuvo sobre aquel periodo.