“Lo voy a decir con el dolor de mi alma”: actriz de “Verdades Ocultas” reveló su salida de la teleserie

Viviana Rodríguez conversó con el podcast “Impacto en el rostro” que se transmite vía YouTube y reveló una noticia inesperada: no seguirá en “Verdades Ocultas”.

“Esto lo voy a decir con el dolor de mi alma y no sé si es público o me va a llegar un raspacachos, pero yo no voy en esa segunda pasada. ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no sé cómo explicarlo”, sostuvo la artista que le dio vida a la carismática María Luisa.

“La explicación que yo recibí es que era muy difícil, que no llegábamos a puerto con la transformación“, complementó Rodríguez, quien se refirió al salto espacio-temporal que dio la producción de Mega.

“En un principio no era una cosa tan brusca, por lo menos cuando a mí me entregaron el personaje, porque la María Luisa siempre fue un personaje súper ambiguo de edad. Entonces podías jugar con una subida de edad, que era construible y después, un poco dado el elenco, hubo una necesidad de un cambio más alto que el planteado inicialmente supongo”, aseveró.

Sobre la misma, no escondió su pena y dolor por dejar la extensa teleserie de la señal de Bethia. “No sé llegó a puerto. Las producciones externas hoy día escapan a uno y fue ese momento de recordarte que al final del día es un producto que no te pertenece. Estamos rompiendo un secreto de Estado. Yo no sé por qué salí de una manera tan brusca e inesperada. Hasta el día de hoy es doloroso“, justificó.

“Me causa dolor. Todavía me duele, a los actores nos cuesta separarnos de los personajes. Es similar al proceso de la muerte. Hay un pedacito del alma de uno que se entrega a ese personaje y cuando te lo sacan tienes que reconstruir ese pedacito del alma y eso toma un proceso de sanación”, cerró la actriz que también pasó por TVN y Canal 13.