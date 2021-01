Pamela Díaz revivió divertida situación en “Sigamos de Largo” junto a Patricia Maldonado

Un nuevo capítulo del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 tuvo como invitada a Pamela Díaz, quien relató divertidas anécdotas junto a algunos rostros, en la sección “Tus Amigos Te Delatan”. Una de ellas era Patricia Maldonado. La presentadora de televisión le recordó una particular situación ocurrida en un viaje a Brasil.

En el video se muestra a Patricia Maldonado, quien invitó a Díaz a contar la anécdota vivida en las favelas del país sudamericano y el intento por ir a comprar a un mall, cuando de pronto se puso a llover y – entre risas – contó que la tintura de Maldonado se corrió a causa de las precipitaciones.

“Quedamos con la tarde libre (…) le dije ‘vamos al mall’, fuimos y viste que se pone como que llueve un poco y todo eso, y el pelo de la Pati, tú cachai que es de mentira”.

La modelo rememoró el momento con gracia, y relató que estuvieron horas esperando un transporte que las llevara: “yo hacía parar a alguien y pasaba y le dije ‘cómo no nos paran’ (…) nadie nos paraba, después nos dio una hora y media y de noche, aparte me dijeron que es súper peligroso si no conocí ciertos lugares”.

La anécdota generó risas en los conductores del programa, aunque Díaz no dejó a un lado el susto que les produjo la situación al estar en uno de los lugares más peligrosos de Brasil.