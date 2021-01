Willy Sabor se descargó contra "Yo Soy" tras eliminación de su doble oficial: "No cachan hacer tele..."

El pasado martes se emitió un nuevo capítulo de “Yo Soy“, programa de CHV que busca al mejor imitador del país.

En esta instancia se contó con Ricardo Sabor, doble oficial de Willy Sabor, que se presentó ante el jurado con el tema “Y yo vi un león“.

Esto complicó al jurado, ya que si bien el participante tenía parecido al artista original, el repertorio de este no era nada amplio, en caso de que avanzara en el programa.

“Yo Soy puede ser cualquier cosa: una piedra, un árbol, de repente viene Willy Sabor que tiene esta canción“, expresó Cristián Riquelme, quien de todas maneras entregó un voto a favor.

La opinión no fue compartida por Myriam Hernández y Antonio Vodanovic, quienes lo reprobaron. “Te pareces, pero yo la verdad es que tengo un problema en la consistencia del personaje“, señaló la cantante.

Vodanovic, por otro lado, tuvo palabras más duras: “¿Quién vino hoy día, Willy Sabor, Nicolini o el Toni Caluga? No cantas nada… nos has hecho pasar un gran momento, te damos las gracias porque eres gracioso, pero tú no eres Willy Sabor”.

La decisión del jurado generó la reacción de Willy Sabor, quien participó en el programa digital “Los Reyes del Web“, en donde se refirió a la eliminación de su doble oficial de “Yo Soy”.

“El jurado estaba muy equivocado, compadre. No se dieron cuenta que tú eres un showman, una persona que lo hace con mucho cariño”, sostuvo el ex “Morandé con Compañía”.

En la misma línea el locutor expresó: “De repente, no cachan (saben) hacer tele, no entendieron la huevada… a un talento como tú, sacarle provecho. ‘Oye, pero no tiene más canciones’. Huevón, ni siquiera investigan”.

Por último cerró con: “Me da rabia, porque podrían haber hecho algo más entretenido, le sacaron poco provecho (al concursante) para darle un poquito de humor al programa, que no lo tiene”.