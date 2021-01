Belén Soto compartió potente mensaje sobre el amor propio: “Mi peso en la balanza no representa quien soy”

La influencer Belén Soto de manera constante comparte múltiples fotografías de su día a día, realizando potentes reflexiones sobre los cambios que ha experimentado en el tiempo.

En este sentido la también escritora entregó un mensaje en torno al peso y los kilos, tema que ha estado en la palestra durante los últimos días luego de que la ex “MasterChef” Daniela Castro entregara polémicas declaraciones.

Belén Soto partió comentando: “Escuchando a los demás, aprendí a no influenciarme del resto, sino en lo que realmente yo siento y quiero. Me di cuenta que ni opiniones externas, ni un reflejo tan frío me representan. Mi altura no refleja todo lo que crecí. Mi peso en la balanza no representa quien soy“.

Luego continuó: “Me siento tranquila, al leerlas, al escucharlas, al conversar con cada una de ustedes y saber que somos muchas las que ya no nos vamos a adaptar a esa imagen mental que hemos armado como sociedad de nosotras”.

