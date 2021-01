Isidora Ureta confirmó su salida de CDF tras dos años: “Cumplí una etapa y me siento orgullosa”

La hija del empresario chileno Emeterio Ureta, Isidora Ureta, cuenta con más de 380 mil seguidores en Instagram, y a día de hoy es posible verla en las pantallas de CHV con el programa “Ríos del Mundo“.

En este sentido la comunicadora anunció su salida definitiva de CDF, en donde llevaba dos años y formaba parte del programa “Abrazo de Gol”, en compañía de Eduardo Fuentes, Mark González, Lorena Miki y Rodrigo González.

“A raíz de la pandemia me di cuenta de que quería volver a tener una vida más en contacto con la naturaleza. Me empecé a meter en un mundo de rutina, de televisión diaria que me aportó mucho; aprendí un montón, pero creo que son ciclos. Decidí no renovar (contrato) porque eso es cumplir una etapa y me siento orgullosa”, partió señalando de acuerdo a una entrevista con LUN.

Así, la influencer comenzará un nuevo desafío y este 16 de enero comenzará un recorrido de dos meses por Chile, con el glaciar Los Leones como su primer destino para grabar este espacio de cultura.

Isidora anunció que aún no tiene un canal definido para la emisión de este proyecto, pero aseguró estar decidida. “Tengo que echar a andar mi pyme, crear equipo, empezar de cero. Lo voy a hacer porque es lo que creo que está bien“, sostuvo.