Pancha Merino y su papel de “coach motivacional” para incentivar a Berta Lasala a bajar de peso: perdió 6 kilos en un mes

En noviembre del 2019 Berta Lasala comenzó a aparecer en “Milf“, programa que conduce Claudia Conserva, lo que la motivó a perder peso.

“Parecía una pelota hinchada y te juro que en persona no me veo tan gorda, pero también es por salud porque andaba con el cuerpo súper pesado, me costaba levantarme, en la mañana me dolían los pies”, partió señalando la comunicadora a LUN.

Con el fin de lograr un cambio, se unió al programa de Giancarlo Petaccia, el “Código Petaccia“, con el que ha logrado bajar seis kilos en un mes.

“Él hace un programa personalizado. En mi caso me dio el ayuno intermitente, que son 16 horas sin comer y ocho horas comiendo“, partió señalando.

Tras esto se refirió a una persona que la ha ayudado en este proceso: Francisca Merino, con quien es amiga desde que grabaron juntas la teleserie “Adrenalina” en el año 1996.

Respecto al cambio de Berta, Merino expresó: “Cuando estaba esperando a mi tercera hija subí 30 kilos. Después adelgacé para (las funciones de) ‘Las Reinas de la Noche’ y la Berta me decía ‘estái flaca y yo gorda’ y ahí adelgazó un poco. Pero adelgazando como ahora no la había visto nunca“, aseguró Merino.

En este sentido Merino señaló que no tiene problemas en decirle a una amiga si está gorda. “Una buena amiga te dice cuando estás gorda, adelgaza, deja de comer“, expresó.

Berta, en la misma línea, señaló que esto no le molesta para nada, explicando que incluso Pancha Merino la motiva a lograr su objetivo. “Para las funciones de “Las reinas de la Noche” bajé como cinco kilos y ella me presionó para que lo hiciera. “Eres muy bonita, no te puedes dejar estar”, fue su frase. Me lo dice con amor, pero con su carácter, como es ella. Si es con cariño yo me lo tomo en buena“, cerró.