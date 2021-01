Catalina Vallejos entregó detalles de su relación con actor argentino: lo conoció a través de Instagram

Catalina Vallejos recientemente entregó detalles de su relación con el actor argentino Juan Ignacio Di Marco, a quien conoció a través de la plataforma de Instagram.

En una entrevista con LUN, partió señalando: “Generalmente, no veo mucho los mensajes que me llegan en Instagram. Siempre son mensajes como ‘hola, guapa’ o cosas de ese estilo. Le respondí a Nacho porque me gustó mucho la forma en que me habló. Conversamos todos los días después de eso”.

“Hablamos un mes completo por mensajes de Instagram, antes de darnos nuestros WhatsApp. Después empezamos a hablar por la cámara. No vernos se hizo cada día más insoportable, pero las fronteras estaban cerradas. En noviembre, viajé con unas amigas a México y le propuse a Nacho que nos conociéramos allá y me dijo que sí”, sostuvo la modelo.

Tras esto señaló cómo fue su primer encuentro: “No nos dimos un beso así como en las películas, pero sí nos abrazamos fuerte y le dije que estaba muy nerviosa. Después me sentí aliviada porque él estaba ahí, conmigo, era de carne y hueso. Me gustaba”.

En este sentido Catalina señaló que jamás había comenzado un romance a través de las redes sociales, y mucho menos por Instagram, pero no se arrepiente.

“Es una forma muy bonita de conocer a alguien, porque es muy distinto a lo típico como, por ejemplo, cuando conoces a alguien en una fiesta. Esto fue al revés: conocí primero su personalidad, lo que sentía y lo que pensaba antes de saber su había una atracción, lo físico quedó para el final“, narró la ex Calle 7.

