La aplaudida respuesta de Camila Recabarren a propuesta de pololeo en Instagram [FOTO]

La modelo Camila Recabarren encantó este domingo con unas fotografías en bikini, usando una extensa peluca color negro al lado de una piscina.

Las postales acumularon más de 70 mil “me gustas” y cientos de comentarios de sus fieles seguidores, recibiendo incluso una propuesta de pololeo.

“Quieres pololear conmigo? 😍😍😍”, le dijo una seguidora.

La ex Miss Chile no tardó en responder y lo hizo extensamente: “Pucha es que la verdad no quiero compromiso con nadie … ni estar con nadie … estoy tan feliz sola 😍😍😍😍 amando todo … libre … amándome …. amando libre ❤️❤️❤️❤️ quiero mantenerme así … aunque mi mamá quiere que tenga pareja jajajaj yo le digo pareja ni las piernas jajajaja”.

Su respuesta tuvo más de 100 “likes” y recibió aún más halagos.

Revisa la publicación: