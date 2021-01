Mariela Sotomayor se convirtió en madre por tercera vez y entregó detalles de su complejo parto: “Lloré mucho mucho”

El pasado viernes 8 de enero la periodista Mariela Sotomayor se convirtió en madre por tercera vez, lo cual dio a conocer a través de Instagram.

En un extenso video presentó a su bebé, al cual llamó Iker, y entregó detalles del complicado parto que vivió, debido a un “acretismo placentario“, que es cuando la placenta se junta con el útero, obligando a que el parto se realice por cesárea.

“Les comparto mi milagro de la vida. Amigos, no fue fácil pero ¡lo logramos!“, partió señalando en el registro.

Luego en el registro señaló: “Chiquillos, la cosa no era tan simple, era bastante más compleja mi cirugía de lo que incluso yo pensaba. Les cuento, lo que me pasó fue que como esta era mi tercera cesárea se me provocó un acretismo placentario”.

“Lo que yo no sabía, es que por las condiciones que yo tengo – la edad (38 años), tercera cesárea, etc.- las estadísticas de una cirugía como ésta no son positivas“, añadió luego.

Finalmente expresó que no lo pasó nada bien, aunque el procedimiento sucedió de manera exitosa. “Lloré mucho mucho, porque igual tengo dos niños más po’, entonces pensar en el hecho de salir de tu casa y quizás no volver, es lo más heavy que hay (…) Pero gracias a Dios todo salió muy bien, por eso estoy tan agradecida de todos los profesionales de acá de la clínica”.

Aquí puedes ver la publicación de la comunicadora: