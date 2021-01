“Quedé feliz”: Gonzalo Egas mostró el emotivo tatuaje que se hizo para “regalonear” a su hijo

La historia es más o menos así. Gonzalo Egas y Wilma González mantuvieron una relación amorosa hace años que fortaleció el vínculo del ex chico reality con Noah, hijo de la modelo española. Si bien la pareja ya no está junta, el lazo entre ambos no decayó y continúa vigente.

Así al menos lo demostró el también luchador en sus redes sociales con un emotivo tatuaje que se hizo para “regalonear” al menor. “Después de ver muchos tipos de letras para tatuarme el nombre de mi hijo, anoche decidí hacerlo con su propia letra. La saqué de un cuaderno de hace unos años. Gracias @andreinitattoo por el trabajo. Quedé feliz con lo que lograste amigo querido“, sostuvo.

La publicación superó los 20 mil me gusta en las redes sociales y se llenó de comentarios positivos.