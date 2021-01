“La señal también es importante”: JC Rodríguez solidarizó con restoranes y pubs tras la prohibición impuesta por el Minsal

Durante el lunes, en medio del reporte de contagios y fallecimientos a causa del coronavirus, el Ministerio de Salud informó del endurecimiento de las normas del plan “Paso a Paso” entre las cuales está considerada la prohibición de música a alto volumen en restoranes situados en comunas en fase 2 y 3.

Esta restricción ha generado enormes críticas por parte del mundo artístico. Sin ir más lejos, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) emitió un comunicado y expresó su postura a través de las redes sociales.

Pero no fue el único. Julio César Rodríguez, conductor de “Contigo en la mañana” de Chilevisión, utilizó la misma plataforma e hizo un llamado a los autoridades a replantear dicha disyuntiva. “¿No bastaba con pedirle a estos dueños de restoranes y pubs que bajaran el volumen? ¿Qué la música no sonara muy fuerte y no prohibir la música?“, partió.

El comunicador prosiguió con sus palabras y apeló a la empatía por aquellos artistas que no han podido trabajar debido a la emergencia sanitaria. “La señal también es importante, hay músicos y gente que trabajan alrededor de la industria de la música que no tiene trabajo hace casi un año, hoy habían algunos que comenzaban recién a tener algunas peguitas y se ven de inmediato con los brazos cortados. Creo que hay que pensar mejor estas medidas“, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SCD Chile (@scd_chile)