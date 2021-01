Héctor Morales se refirió a la candidatura de rostros famosos como Constituyentes: “Este circo que han montado…”

El actor nacional Héctor Morales se sumó a la discusión que ha generado la aparición de famosos rostros en las listas de candidatos Constituyentes, lo cual ha generado divididas opiniones en las redes sociales.

Algunos de los nombres que se postularon a escribir la nueva constitución son Adriana Barrientos, Hotuiti, Miguelo, María Luisa Cordero, Bárbara Rebolledo, Yuyuniz Navas.

Morales, a través de Twitter, explicó por qué no quiso ser parte de este proceso constituyente, a pesar de la insistencia de los usuarios.

“Me pasé meses agradeciendo y explicando porque NO aceptaría ninguna invitación para ser candidato a constituyente“, partió señalando en una publicación.

Tras esto, criticó a los múltiples rostros que aparecen en las listas. “Hoy queda más que claro después de este circo que han montado que el criterio no tiene lugar frente a la ambición y la ignorancia“.

— Héctor Morales (@hectormorals) January 13, 2021