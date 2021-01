¿Le cae bien? Mamá de Jean Philippe Cretton dijo abiertamente qué opina de Pamela Díaz

La madre del periodista Jean Philippe Cretton habló abiertamente sobre la relación entre el periodista y la animadora Pamela Díaz, en una transmisión de Instagram realizada por el propio comunicador.

Todo comenzó cuando Jean Philippe comenzó a promocionar el trabajo de su madre Ana Victoria Vásquez, quien realiza clases de inglés de manera presencial y también online.

Fue en este contexto que varios seguidores comenzaron a preguntarle a la madre del periodista qué opinaba sobre su vida amorosa.

Ante esto, la docente sostuvo que aprobaba el pololeo de su hijo con Díaz: “Sí, obvio. Me gusta porque tiene esta cosa de familia, de unión y yo soy súper regalona entonces me gusta eso, y tú estás feliz Jean Philippe, que me tiene que gustar a mi ella, te tiene que gustar a ti”, expresó.